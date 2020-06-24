В Днепре в честь погибшего добровольца Окуевой назвали улицу

Решение назвать улицу в Днепре в честь военной Амины Окуевой было принято на основании писем-обращений от общественных организаций, отметили в Днепровском горсовете.

Днепровский городской совет принял решение назвать улицу в честь врача и добровольца Амины Окуевой, которая погибла в 2017 году во время нападения. Об этом говорится на сайте горсовета.

"Депутаты решили дать название новому проезду в районе переулка Освобождения, что в Амур-Нижнеднепровском районе. Теперь улица будет называться в честь врача и военной Амины Окуевой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято на основании писем-обращений от общественных организаций.

Окуева – активист Евромайдана и лейтенант полиции. Во время Революции Достоинства она работала медработником в батальоне Киев-2 и участвовала в боевых действиях в городе Дебальцево.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Игорь Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. Подозреваемый находится под стражей. По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщили, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

В конце мая 2020 года "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявила, что в организации нападения подозревают уроженца чеченского села Мескер-Юрт Салаха.