СМИ назвали имя подозреваемого в организации убийства Окуевой

По данным изданий "РБК-Украина" и "Deтектив.info", в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой и покушения на ее супруга Адама Осмаева подозревают уроженца чеченского села Мескер-Юрт Салаха Хумаидова 1976 года рождения, он находится в розыске.

Подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой зовут Салах Хумаидов, сообщило 20 мая издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в полиции.

19 мая Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что предполагаемому организатору заочно сообщили о подозрении. Они проинформировали, что подозреваемый – 44-летний гражданин России, уроженец Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и ее мужа Адама Осмаева за денежное вознаграждение.

"РБК-Украина" сообщили в полиции, что подозреваемый уже объявлен в розыск, но в разыскной базе МВД информация о Хумаидове пока не размещена.

Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Данилбековиче Хумаидове 1976 года рождения, уроженце села Мескер-Юрт Шалинского района Чеченской Республики. На выборах 2009 года он баллотировался на пост главы сельской администрации Мескер-Юрта.

В полиции считают, что он выступал непосредственным заказчиком убийства супругов. Хумаидова подозревают в организации покушения и убийства из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, сообщение о подозрении было направлено в посольство РФ в Украине.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Игорь Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. Подозреваемый находится под стражей. По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщили, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

Уроженец Чечни Осмаев принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, руководил Международным миротворческим батальоном добровольцев имени Джохара Дудаева, который преимущественно состоял из чеченцев. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. На самого Осмаева уже покушались несколько раз.