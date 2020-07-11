В Мариуполе Mercedes сбил двух патрульных – полиция

По данным полиции Донецкой области, водитель Mercedes, сбивший двух патрульных в Мариуполе, в момент ДТП отвлекся на мобильный телефон.

Утром 11 июля в Приморском районе Мариуполя автомобиль Mercedes сбил двух сотрудниц патрульной полиции. Об этом проинформировала полиция Донецкой области.

"Водитель Mercedes во время движения, отвлекшись на мобильный телефон, совершил наезд на дорожный конус, выставленный на проезжей части патрульными полицейскими, дальше, продолжая движение, столкнулся со стоявшим на обочине проезжей части автомобилем Chery Tiggo, после чего наехал на двух полицейских Приморского отделения полиции, которые в это время проводили следственные действия", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что обе сотрудницы патрульной службы получили телесные повреждения.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.