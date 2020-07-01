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Геращенко: В течение двух лет по всей Украине заработает 1000 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

В Киеве тестируют новые возможности системы автоматической фиксации различных нарушений правил дорожного движения, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Геращенко: На сегодня оплачены 219 тыс. штрафов на сумму более 31 млн грн
Геращенко: На сегодня оплачены 219 тыс. штрафов на сумму более 31 млн грн
Фото: mvs.gov.ua

В течение двух лет по всей Украине заработает 1000 камер автоматической фиксации различных нарушений правил дорожного движения. Об этом 1 июля заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В Киеве уже тестируют новые возможности системы автоматической фиксации нарушений правил ПДД.

"Сейчас в Киеве мы отрабатываем фиксацию таких правонарушений, как проезд по полосе общественного транспорта, фиксацию нарушений стоянки, выезд на встречную полосу движения и проезд по пешеходным дорожкам. Кроме того, уже в этом году за счет госбюджета планируется закупить 300 видеокамер для использования на дорогах Украины. В течение следующих двух лет по всей стране заработает 1000 таких камер. Основная задача которых – дисциплинировать водителей, потому что за прошлый год в Украине погибло более 3000 человек", – сказал Геращенко.

По его словам, с 1 июня установленные в Киеве камеры зафиксировали тысячи нарушений. При этом после рассылки уведомлений о штрафах количество нарушений снизилось более чем в 4,5 раза.

"На данный момент направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. На сегодня оплачено 219 тыс. штрафов на сумму более 31 млн грн. Эти деньги будут направлены на оплату услуг "Укрпошти", на оплату печати бланков, а остальные средства будут направлены в бюджет для расходов на восстановление транспортной инфраструктуры", – подчеркнул замминистра.

Также он отметил, что МВД инициирует увеличение штрафов для систематических нарушителей.

"Мы планируем в сентябре предложить депутатам Верховной Рады поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 км/ч. Предлагаем, чтобы этот штраф составлял 3400 грн", – уточнил Геращенко.

Помимо этого, он добавил, что в дальнейшем МВД планирует расширить работу системы фиксации нарушений ПДД по всей Украине.

"Мы разослали мэрам городов предложения по расположению камер фиксации в тех местах, которые они считают особенно аварийными", – резюмировал Геращенко.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Теги: МВД, Украина, Антон Геращенко, ПДД, инфраструктура, нарушение
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