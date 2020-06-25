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В МВД заявили, что после внедрения автоматической фиксации количество нарушений ПДД снижается

Министерство внутренних дел Украины фиксирует четкую тенденцию к снижению количества нарушений правил дородного движения в стране после того, как заработала система автоматической фото- и видеофиксанции нарушений ПДД.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "В первый день работы системы было зафиксировано 68 тысяч нарушений. А, например, 18 июня – уже 13,5 тысяч. То есть динамика идет четко вниз. Мы хотим, чтобы она дошла почти до нуля. Мы направили более 300 тысяч писем нарушителям. Но мы не хотим слать письма – мы хотим, чтобы люди не нарушали", – сказал Геращенко.

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