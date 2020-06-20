"Два авто двигались со скоростью более 220 км/час". Камеры автофиксации зафиксировали новый антирекорд

По данным министерства внутренних дел Украины, один и тот же автомобиль девять раз за день нарушил скоростной режим.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня Фото: МВС України / Facebook

19 июня камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали антирекорд скорости в Украине – сразу два автомобиля двигались со скоростью 222 км/час. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

"Антирекорд уставили Іnfiniti Q50 с номерами AЕ807*** и Mercedes-Benz S500L (АX599***). Оба нарушения скоростного режима произошли на трассе М03 Киев — Харьков — Должанский. На этом участке дороги разрешенная скорость 110 км/час", – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что наибольшее количество раз ПДД нарушал 19 июня нарушал автомобиль Skoda Octavia А5 c номерным знаком AI507*** – девять раз за день.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с ней карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.