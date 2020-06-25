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Геращенко утверждает, что Порошенко пять лет дискредитировал Авакова

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко обвинил пятого президента Петра Порошенко в дискредитации министра внутренних дел Арсена Авакова. В качестве примера такой дискредитации он привел новости о ДТП с участием патрульной полиции.

"За все годы президентства Петр Порошенко постоянно делал все, чтобы дискредитировать фигуру министра внутренних дел и реформы, которые он проводил", – заявил Геращенко в интервью "РБК-Украина". Отвечая на вопрос, каким образом экс-президент дискредитировал Авакова, Геращенко сказал: "Если вы прочитаете книгу одного известного бывшего депутата [Александра Онищенко], который находится в Германии под следствием, то он называл цифру в $30 млн на дискредитацию правительства [Арсения] Яценюка. Мы видели системные кампании по дискредитации. Как только мы сделали новую патрульную полицию, началась кампания о том, что они постоянно бьют свои машины. Или о том, что эти новые полицейские – неопытные. Но они точно лучше тех, кто был!"

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