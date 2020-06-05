Деканоидзе о Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нет!

4 июня замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что реформы, организованные экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привели к тому, что переаттестацию прошел полицейский из Кагарлыка Киевской области, которого подозревают в насилии над женщиной. Деканоидзе заявила, что после реформы 93% бывших милиционеров вернулись на должности.

Деканоидзе подчеркнула, что людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали за последнее время Фото: Khatia Dekanoidze / Facebook

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что после ее ухода более 93% уволенных бывших милиционеров, и тех, кто не прошел аттестацию, вернулись в ряды МВД. Об этом она рассказала в комментарии "Украинской правде".

"[Заместитель министра внутренних дел Украины] Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот что хочу сказать: украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства", – отметила она.

Деканоидзе подчеркнула, что людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали за последнее время.

"Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы – это не о реформе, а о тех, кто оставил систему такой, какая она была до 2015 года, и лишился всех тех, кто хотел изменить эту систему. О тех, кто после моего ухода, вместо того, чтобы продолжать создание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а более 93% уволенных и бывших милиционеров, не прошедших аттестацию, возвращаются в реформированную мной полицию", – добавила она.

4 июня Геращенко заявил, что реформы, организованные Деканоидзе, привели к тому, что переаттестацию прошел полицейский из Кагарлыка Киевской области, которого подозревают в насилии над женщиной.

Полицейская реформа в Украине стартовала в 2015 году. В Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. С ноября 2015 года по октябрь 2016-го в Украине проходила аттестация сотрудников Национальной полиции. 3 октября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков, рассказывая об итогах аттестации, сообщил, что более 5,2 тыс. полицейских ее не прошли. Затем многие их них подали в суд и добились возвращения на службу.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыкского отделения НПУ. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.