Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Деканоидзе о Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нет!

4 июня замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что реформы, организованные экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привели к тому, что переаттестацию прошел полицейский из Кагарлыка Киевской области, которого подозревают в насилии над женщиной. Деканоидзе заявила, что после реформы 93% бывших милиционеров вернулись на должности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деканоидзе подчеркнула, что людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали за последнее время
Деканоидзе подчеркнула, что людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали за последнее время
Фото: Khatia Dekanoidze / Facebook

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что после ее ухода более 93% уволенных бывших милиционеров, и тех, кто не прошел аттестацию, вернулись в ряды МВД. Об этом она рассказала в комментарии "Украинской правде".

"[Заместитель министра внутренних дел Украины] Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот что хочу сказать: украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства", – отметила она.

Деканоидзе подчеркнула, что людей интересует справедливость и решение проблем, которые назревали за последнее время. 

"Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы – это не о реформе, а о тех, кто оставил систему такой, какая она была до 2015 года, и лишился всех тех, кто хотел изменить эту систему. О тех, кто после моего ухода, вместо того, чтобы продолжать создание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а более 93% уволенных и бывших милиционеров, не прошедших аттестацию, возвращаются в реформированную мной полицию", – добавила она.

4 июня Геращенко заявил, что реформы, организованные Деканоидзе, привели к тому, что переаттестацию прошел полицейский из Кагарлыка Киевской области, которого подозревают в насилии над женщиной.

Полицейская реформа в Украине стартовала в 2015 году. В Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. С ноября 2015 года по октябрь 2016-го в Украине проходила аттестация сотрудников Национальной полиции. 3 октября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков, рассказывая об итогах аттестации, сообщил, что более 5,2 тыс. полицейских ее не прошли. Затем многие их них подали в суд и добились возвращения на службу.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыкского отделения НПУ. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

Теги: полиция, реформы, Антон Геращенко, Хатия Деканоидзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS