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После начала работы системы видеофиксации количество нарушений ПДД сократилось в четыре раза – Геращенко

В течение месяца работы системы автоматической фото- и видеофиксации количество нарушений правил дорожного движения сократилось более чем в четыре раза.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Количество зафиксированных фактов превышения скорости за 30 июня снизилось по сравнению с первым днем работы системы с 57 880 случаев до 13 325 – или более чем в четыре раза! Это значит, что вероятность дорожно-транспортных происшествий также значительно снижается в целом по стране. Водители становятся более дисциплинированными не только в местах, где установлены видеокамеры, но и в целом на всех дорогах Украины", – заявил чиновник.

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