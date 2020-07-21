На закон о НАБУ пожаловались в Конституционный Суд

Представление в Конституционный Суд Украины с просьбой изучить конституционность ряда положений закона о НАБУ внесли 50 нардепов, большинство из которых представляют "Оппозиционную платформу – За жизнь".

21 июля Конституционный Суд Украины (КСУ) получил жалобу группы народных депутатов на закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом проинформировал сайт суда.

"В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года... Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые положения закона не соответствуют ряду статей Основного закона", – говорится в сообщении.

КСУ опубликовал представление, поданное нардепами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорием Мамкой, Василием Нимченко и Антониной Славицкой. Среди подписантов большинство является их коллегами по парламентской фракции.

Нардепы считают, что Конституции не соответствуют семь положений закона о НАБУ, в которых говорится:

бюро является государственным органом;

НАБУ создается президентом;

антикоррупционным бюро руководит директор, которого назначает и увольняет глава государства;

трех лиц в конкурсную комиссию определяет президент;

глава государства назначает на должность директора НАБУ одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов в течение 10 дней со дня внесения комиссией соответствующего представления;

определение президентом одного члена комиссии;

положение о совете общественного контроля НАБУ и о порядке ее формирования утверждаются главой государства.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине в 2015 году. Его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.