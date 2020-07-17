НАБУ объявило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку – Бутусов

По информации журналиста Юрия Бутусова, главу Окружного административного суда Павла Вовка, заместителя главы суда Евгения Аблова, пятерых судей ОАСК и руководителя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка НАБУ подозревает в создании преступной организации.

По данным Бутусова, подозрения Вовку и его коллегам построены на изучении записей разговоров в кабинете главы ОАСК Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям ОАСК и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, не уточнив источник информации.

"НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение Вовку, Аблову, пяти другим судьям, а также Холоднюку. Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять [Высший] антикоррупционный суд. Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски. Им вменяется создание преступной организации и захват власти", – отметил он.

По данным Бутусова, подозрения "построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году".

"На записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения", – напомнил журналист.

По его словам, "НАБУ сносит руководство Окружного админсуда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений".

На момент публикации новости официального подтверждения этой информации не было.

26 июля 2019 года сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (сейчас Офис генерального прокурора) и Национального антикоррупционного бюро провели в ОАСК обыск. По информации прокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.