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Высший совет правосудия уволил фигуранта дела о "пленках Вовка" одесского судью Шепитко

Высший совет правосудия 9 января 2020 года уволил с должности судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко за запрет членам Высшей квалификационной комиссии Украины проводить квалификационное оценивание. Шепитко был фигурантом дела о прослушке судей Окружного административного суда Киева.

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В производстве по делу о прослушке ОАСК было четверо подозреваемых
В производстве по делу о прослушке ОАСК было четверо подозреваемых
Фото: pixabay.com

Высший совет правосудия 9 января принял решение уволить судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко, фигуранта уголовного производства о давлении на членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом говорится на сайте ВСП.

Так, Высший совет правосудия оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 13 сентября 2019 года.

По мнению правосудия, судья запретил членам Высшей квалификационной комиссии Украины проводить квалификационное оценивание. Решение им было принято с нарушением правил юрисдикции и без достаточных обоснований, считают в ВСП.

Шепитко фигурирует в уголовном деле о "пленках Вовка" о прослушке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

26 июля сотрудники ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в ОАСК обыск. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

В производстве было четверо подозреваемых: глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов, судья ОАСК Игорь Погребниченко и одесский судья Шепитко.

Адвокат Евгений Солодко сообщил, что в ходе обыска был поврежден сервер суда и изъяты материалы дел, в которых фигурируют экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Тогдашний глава суда Павел Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны ГПУ и НАБУ.

11 ноября адвокат судей ОАСК Андрей Заяц заявил, что дело о судьях Окружного админсуда Киева будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Теги: Павел Вовк, увольнение, Высший совет правосудия, прослушка, судья, ОАСК
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