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После задержания бывшего и.о. главы "Укравтодора" Новака НАБУ проводит обыски в Киеве и Львове

Украинские антикоррупционные органы расследуют деятельность преступной организации в сфере дорожного хозяйства совместно с антикоррупционными органами Польши, сообщила пресс-служба НАБУ. Сегодня утром в Гданьске по подозрению в коррупционных преступлениях задержали и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака и еще двух человек.

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Украинские и польские правоохранители проводят следственные действия в офисах "Укравтодора", компаний участниц тендеров, а также по месту жительства бывших должностных лиц ведомства
Украинские и польские правоохранители проводят следственные действия в офисах "Укравтодора", компаний – участниц тендеров, а также по месту жительства бывших должностных лиц ведомства 
Фото: НАБУ / Facebook

20 июля сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Киеве и Львове в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook. 

Украинские  антикоррупционные органы ведут совместное расследование с Центральным антикоррупционным бюро Польши и польской прокуратурой. На территории Польши тоже продолжаются обыски. 

"Следственные действия осуществляются силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний – участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши – предполагаемых участников преступной организации", – сказано в сообщении.

В НАБУ пообещали позже раскрыть подробности дела.  

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2708236009422068

20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака и еще двух человек по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.

Все трое подозреваемых доставлены в прокуратуру Варшавы, где им должны предъявить обвинение. Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку

Теги: Укравтодор, антикоррупционное бюро, НАБУ, САП, Славомир Новак, обыски
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