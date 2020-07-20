В Польше задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Новака

По данным польского агентства РАР, экс-министр транспорта Польши и бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак был задержан по подозрению в коррупции. Арест Новака является результатом совместного расследования группы прокуроров из Польши и Украины.

Новак возглавлял "Укравтодор" три года Фото: Укравтодор / Facebook

В польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака. Об этом сегодня в своем Twitter написал пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин.

"Центральное антикоррупционное бюро в Гданьске задержало бывшего депутата Сейма Республики Польша, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Н., а также Дариуша С., бывшего главу JW GROM и предпринимателя из Гданьска Яцека П.", – написал Жарин.

Gda * skie @CBAgovPL zatrzyma * o b. pos * a na Sejm RP, b. min. transportu, by * ego szefa ukrai * skiej Pa * stwowej S * u * by Dróg Samochodowych (Ukravtodor) S * awomira N., a tak * e Dariusza Z., b. dowódc * JW „GROM” i przedsi * biorc * z Gda * ska Jacka P. Szczegó * y wkrótce! — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) July 20, 2020

По данным польского агентства РАР, арест Новака является результатом совместного расследования группы прокуроров из Польши и Украины. По версии следствия, "деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер".

Все трое задержаны по подозрению в коррупции в составе указанной группы.

Они доставлены в прокуратуру Варшавы, где им будут вынесены обвинения, пишет агентство.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство.

В сентябре 2019 года Новак уволился в связи с окончанием трехлетней каденции и "личными планами".