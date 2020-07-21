COVID-19 в Украине. Число инфицированных превысило 60 тысяч

За прошедшие сутки 20 жителей Украины скончались от коронавирусной инфекции.

Еще 673 человека в Украине заболели COVID-19 Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 21 июля количество жителей Украины, инфицированных коронавирусом, достигло 60 166, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки выявлено 673 новых случая (накануне этот показатель равнялся 651).

Скончалось 20 человек. Общее число летальных исходов – 1518.

Вылечилось 32 199 больных (+760 за сутки). Количество активных случаев COVID-19 составляет 26 449 (-107).

Наибольшее количество болеющих – во Львовской области (6308), далее идут Киев (4451) и Закарпатская область (2708).

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,7 млн, из них около 8,3 млн вылечились, а почти 610 тыс. умерли.