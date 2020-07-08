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В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 114 человек, среди них – двухмесячный ребенок

Всего за время пандемии в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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За сутки в Киеве от COVID-19 излечились 52 человека
За сутки в Киеве от COVID-19 излечились 52 человека
Фото: depositphotos.com

Количество жителей Киева, у которых за сутки обнаружили COVID-19, увеличилось еще на 114 человек, пятеро из них – медики. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил 8 июля во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если за последние несколько дней количество больных в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки – снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них – пять медиков. На сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил Виталий Кличко.

Он добавил, что среди новых заболевших 46 женщин (от 22 до 84 лет), три девочки (от четырех до 13 лет), 61 мужчина (от 18 до 75 лет) и четыре мальчика (от двух месяцев до 13 лет). Из них госпитализировали 21 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За сутки в Киеве от коронавируса излечились 52 человека. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровело 1900 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20, в Днепровском – 19, в Деснянском районе – 16 случаев", – сообщил Кличко.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, число смертей – 1306.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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