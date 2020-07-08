"Коронавирус никуда не делся. Проверено". Группа "Мумий Тролль" отправилась на карантин

Российская группа "Мумий Тролль" вынуждена была отменить съемки клипа после того, как один из участников съемочной группы сдал положительный тест на коронавирус.

Российская группа "Мумий Тролль" отменила ранее запланированные съемки клипа и вынуждена была отправиться на карантин. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

"Осторожно, коронавирус никуда не делся Проверено. На этой неделе мы планировали начать съемки нашего нового клипа вместе с Red Pepper film, однако у участников съемочной группы подтвердился тест на заболевание. Вынуждены отложить съемки и отправиться на карантин. Пожалуйста, будьте бдительны: маски, дезинфекция, дистанция. Берегите себя, своих близких и людей вокруг. Мы еще все друг другу пригодимся.", – говорится в заявлении.



По состоянию на 8 июля в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 10 667 человек из более чем 700 тыс. заболевших. Более 472 тыс. выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.