"Коронавирус никуда не делся. Проверено". Группа "Мумий Тролль" отправилась на карантин

Российская группа "Мумий Тролль" отменила ранее запланированные съемки клипа и вынуждена была отправиться на карантин. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.
"Осторожно, коронавирус никуда не делся Проверено. На этой неделе мы планировали начать съемки нашего нового клипа вместе с Red Pepper film, однако у участников съемочной группы подтвердился тест на заболевание. Вынуждены отложить съемки и отправиться на карантин. Пожалуйста, будьте бдительны: маски, дезинфекция, дистанция. Берегите себя, своих близких и людей вокруг. Мы еще все друг другу пригодимся.", – говорится в заявлении.
По состоянию на 8 июля в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 10 667 человек из более чем 700 тыс. заболевших. Более 472 тыс. выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.