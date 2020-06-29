"Это не сон". Лидер "Мумий Тролля" Лагутенко выпустил клип с проектом КЕТА. Видео
На YouTube-канале российской группы КЕТА опубликовали клип на трек "Это не сон". "За время вынужденной самоизоляции музыкальная среда настолько очистилась, что в наши музводы возвращается КЕТА!" – говорится в описании ролика. Композицию записали фронтмен группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко и музыкант Andrei Oid (Андрей Антонец). Кета – их совместный проект, созданный в 2010 году. В аннотации говорится, что видео на композицию сон предвещает новый альбом. Режиссер клипа – Александр Гущин. Дебютный альбом проекта КЕТА – "Дерзости" – вышел в 2011 году. "В моем понимании КЕТА всегда была студийным экспериментом, поэтому возвращаться к нему во время гастролей было очень непросто. Карантин дал нам возможность попробовать закончить новую песню даже не из студий, а из своих домов на удаленке. Кстати, текст этой песни был написан мной под впечатлением от чтения отчетов первой кругосветной экспедиции [мореплавателя Ивана] Крузенштерна, во время собственного путешествия на барке "Седов". Так что в тексте не только попытка объединить фантазии, но и лингвистические реалии разных веков", – рассказал Лагутенко. "Иногда мне казалось, что эта песня никогда не будет закончена. Было записано множество версий, и все были уже вот совсем близко, но не то. А карантин как-то мобилизовал и дал ощущение, что действовать нужно сейчас, непонятно что ждет нас впереди, и сейчас становится ясно, что песня просто ждала своего часа. Именно сейчас самое время для жизнеутверждающих мотивов". – отметил Andrei Oid. В клипе показано автомобильное путешествие по горной местности.
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