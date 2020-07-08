"Вирус, хрен тебе". Демин со слезами на глазах сдал тест на коронавирус

По словам радиоведущего Славы Демина, стоимость теста на коронавирус в частных клиниках составляет 1500–3000 грн.

Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Демина, он был вынужден пройти тестирование накануне съемок в передаче "Кто сверху?", которая выходит на "Новом канале".

"Главное условие канала – чтобы все участники перед съемками прошли тест на наличие сами знаете чего. Процесс проходит около двух минут. Начинают с носа (самое неприятное) и потом рот. Кстати, стоит такой тест в разных клиниках по-разному. Но в среднем 1500–3000 грн", – рассказал Демин.

Ведущий сообщил, что получил результат теста спустя сутки – он был отрицательным.

"Вирус, хрен тебе", – подытожил он.

А почему слезы на глазах? – поинтересовался у Демина музыкант Сергей Танчинец, комментируя один из снимков, на котором запечатлен процесс забора материала для анализов.

"Плачу от счастья", – пошутил ведущий.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414. Количество людей, вылечившихся от COVID-19, достигло 23 119.