Рада снизила "зеленый" тариф

На внеочередном заседании украинского парламента во втором чтении принят законопроект, который предусматривает снижение тарифа для солнечных и ветровых электростанций.

21 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

За проголосовали 288 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект предусматривает уменьшение размеров "зеленого" тарифа для введенных в эксплуатацию объектов солнечной и ветровой энергетики путем установления понижающих коэффициентов.

С 1 июля для объектов, введенных в эксплуатацию с июля 2015 года до 31 декабря 2019 года, тариф для солнечных электростанций мощностью более 1 МВт снижается на 15%, менее 1 МВт – на 10%, для ветровых электростанций – на 7,5%.

Для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, тариф сокращается на 2,5%.

Кроме того, с 2022 года вводится полная ответственность за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех компаний, работающих с возобновляемыми источниками энергии. Предоставляются государственные гарантии для производителей по "зеленому" тарифу относительно неизменности законодательства, действующего на день принятия этого закона.

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. Ко второму чтению нардепы внесли более тысячи поправок.

17 июля инвесторы в "зеленую" энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис Президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве Европейского энергосообщества.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около €2 млрд до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.