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ЕБРР обеспокоен срывом законопроекта о снижении "зеленых" тарифов в Украине

Консенсусное решение по "зеленым" тарифам позволит снизить стоимость возобновляемой электроэнергии для потребителей, а также продемонстрировать как в Украине, так и за рубежом устойчивость и стабильность инвестиционной среды, отметили в Европейском банке реконструкции и развития.

В ЕБРР высказались по законопроекту №3658
В ЕБРР высказались по законопроекту №3658
Фото: epravda.com.ua

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспокоен текущей ситуацией в украинском секторе возобновляемой энергии, когда возможен срыв принятия во втором чтении законопроекта №3658 о поддержке "зеленой" энергетики в Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка 16 июля.

"В настоящее время Верховная Рада рассматривает законопроект №3658, основанный на меморандуме… ЕБРР настоятельно призывает все заинтересованные стороны сохранить этот успех", – заявляет банк.

ЕБРР отмечает, что консенсусное решение позволит снизить стоимость возобновляемой электроэнергии для потребителей, а также продемонстрировать как дома, так и за рубежом, устойчивость и стабильность украинской инвестиционной среды.

16 июля председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил в своем Facebook, что срыв голосования за законопроект №3658 поставит под угрозу дальнейшие иностранные инвестиции в Украину.

3 июля нардепы проголосовали за этот законопроект в первом чтении. В пятницу, 17 июля, ожидается голосование во втором чтении.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которуго в СМИ связывают с Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 17 млрд грн.

Теги: Верховная Рада, ЕБРР, электроэнергия, зеленая энергетика, зеленый тариф
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