В Центре Разумкова назвали сумму убытков Украины от вероятных исков "зеленых" инвесторов

Если законопроект, который предусматривает урегулирование вопроса долга за произведенную из возобновляемых источников энергию, не будет принят парламентом, Украина может понести убытки из-за массовых исков в международные инвестиционные арбитражи, отмечают в Центре Разумкова.

По мнению экспертов центра, с очень большой вероятностью иски производителей "зеленой" энергии будут удовлетворены в судебном порядке Фото: depositphotos.com

Если в Верховной Раде не хватит голосов за законопроект №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов и решение проблемы долгов за электроэнергию из возобновляемых источников, Украина может потерять около 250 млрд грн в инвестиционных арбитражах. Об этом 15 июня сообщает на своем сайте Центр Разумкова.

"Принятие проекта закона с сохранением редакции первого чтения является чрезвычайно важным не только для производителей альтернативной энергетики, но в первую очередь для усиления имиджа Украины как государства, у которого есть действенные механизмы защиты инвестиций. Мы имеем четкие сигналы от отечественных и иностранных инвесторов, что в случае срыва голосования за законопроект №3658 состоятся массовые иски в международные инвестиционные арбитражи, что нанесет ущерб государству в размере 250 миллиардов гривен", – сказано в сообщении.

По мнению экспертов центра, с очень большой вероятностью такие иски будут удовлетворены в судебном порядке, так как уже известны прецеденты в европейских государствах.

"В случае неодобрения указанного законопроекта будет окончательно подорвано доверие инвесторов к Украине, которое придется восстанавливать в течение долгих лет, а евроинтеграционные перспективы нашей страны окажутся под большим вопросом. Именно поэтому Центр Разумкова еще раз высказывает поддержку законопроекту №3658 и настаивает на его принятии в парламенте, поскольку это поможет сохранять инвестиционный интерес к Украине, а также позволит избежать колоссальных убытков из-за решения инвестиционных арбитражей", – подчеркнули в Центра Разумкова.

3 июля нардепы проголосовали за этот законопроект в первом чтении.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 17 млрд грн.