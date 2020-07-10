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Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок – Эдвард Чоу

В 2010 году Украина присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, но для интеграции в европейские рынки она также должна модернизировать энергоинфраструктуру, заявил главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу.

Эдвард Чоу: Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики
Эдвард Чоу: Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики
Фото: rbc.ua

Модернизация энергосистемы имеет огромное значение для интеграции Украины в европейские рынки, для привлечения инвестиций необходимо внедрить привлекательную и понятную для инвесторов модель тарифообразования по европейским примерам, заявил главный научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу на вебинаре The Challenge of Ukraine’s Energy Security: Grid Modernization, организованном Международным центром налогом и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США – Украина" (USUBC).

Трансляция вебинара велась на странице ITIC в Facebook. 

Чоу отметил, что в 2010 году Украина присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, но для реализации стремления страны интегрироваться в европейские рынки она также должна модернизировать энергоинфраструктуру.

"Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС", – подчеркивает Чоу.

Он добавил, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.

"Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики", – сказал эксперт.

Чоу утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого регулятору – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – нужно внедрить разумную методику RAB-тарифа.

"Инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции. Чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы", – заявил Эдвард Чоу.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: инвестиции, энергетика, тарифы, НКРЭКУ, энергосистема, RAB-тариф
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