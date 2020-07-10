Без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок – Эдвард Чоу

В 2010 году Украина присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, но для интеграции в европейские рынки она также должна модернизировать энергоинфраструктуру, заявил главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу.

Эдвард Чоу: Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики Фото: rbc.ua

Модернизация энергосистемы имеет огромное значение для интеграции Украины в европейские рынки, для привлечения инвестиций необходимо внедрить привлекательную и понятную для инвесторов модель тарифообразования по европейским примерам, заявил главный научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу на вебинаре The Challenge of Ukraine’s Energy Security: Grid Modernization, организованном Международным центром налогом и инвестиций (ITIC) при поддержке Бизнес Совета "США – Украина" (USUBC).

Трансляция вебинара велась на странице ITIC в Facebook.

Чоу отметил, что в 2010 году Украина присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, но для реализации стремления страны интегрироваться в европейские рынки она также должна модернизировать энергоинфраструктуру.

"Без современной энергосети Украина не сможет повысить свою энергетическую безопасность через интеграцию в более крупный экспортный рынок, а именно в ЕС", – подчеркивает Чоу.

Он добавил, что для модернизации энергосистемы необходимо перейти к стимулирующему регулированию по примеру европейских соседей Украины.

"Нет необходимости изобретать велосипед, когда дело доходит до модернизации системы регулирования энергетики", – сказал эксперт.

Чоу утверждает, что для привлечения инвестиций в энергоинфраструктуру требуется стабильный, предсказуемый и привлекательный режим тарифообразования, прежде чем будет возможность для дальнейшего развития. Для этого регулятору – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – нужно внедрить разумную методику RAB-тарифа.

"Инвесторы предполагают получить норму прибыли с учетом риска для того, чтобы реализовать потенциальные инвестиции. Чем более рисковая нормативно-правовая среда, тем выше потенциальная норма прибыли, которую будут требовать инвесторы", – заявил Эдвард Чоу.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.