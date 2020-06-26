Украина должна переосмыслить свои инвестиции в электросети – генсекретарь Eurelectric

От правильного подхода к инвестированию в системы распределения электроэнергии зависит успех страны, считает генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби.

Кристиан Руби: Вопрос о том, как правильно инвестировать, сейчас стоит на повестке дня Фото: ec.europa.eu

Украине необходимо стимулировать приток инвестиций в электрические сети, так как от этого зависит развитие страны, заявил на Еnergy Сommunity Forum генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби, пишет 25 июня Delo.ua.

"Вопрос о том, как правильно инвестировать, сейчас стоит на повестке дня, и здесь совершенно ясно, что Украина должна переосмыслить свои инвестиции в отношении операторов системы распределения, если хочет добиться успеха", – сказал он.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.