"Общение помогает преодолеть проблемы". Кулеба рассказал, о чем намерен говорить с Сийярто 25 июня

25 июня в Киеве пройдет заседание украинско-венгерской комиссии. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, с коллегой из Венгрии будут обсуждаться конкретные возможности сотрудничества.

Кулеба (на фото слева) отметил, что часто общается с Сийярто Фото: ЕРА

25 июня в Киеве на заседании совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил "Укринформу" 23 июня.

Он отметил, что стороны обсудят "конкретные возможности сотрудничества украинских и венгерских компаний, увеличение объемов двухсторонних инвестиций, содействие укреплению позиций на рынках обеих стран".

"Речь идет о сотрудничестве в сферах транспорта, пограничной и трансграничной инфраструктуры, сельском хозяйстве, энергетике, охране окружающей природной среды и других сферах", – уточнил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который также прибудет в Киев, он "довольно часто общается".

"По моему мнению, это очень хорошо. Регулярное общение помогает преодолеть проблемы, накопившиеся в наших отношениях с Венгрией за прошлые годы. Обидно, когда потенциал двух больших стран Центральной Европы сдерживают препятствия. Так не должно быть", – заявил Кулеба.

Он выразил надежду, что экономические отношения между двумя странами помогут смягчить для граждан последствия кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

МИД Украины сообщал, что комиссия не собиралась почти семь лет. Предполагалось, что заседание состоится в марте, однако оно было отложено из-за начала эпидемии коронавируса в Европе.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.