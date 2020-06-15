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Кулеба: Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что антизападная риторика есть в украинском медиапространстве, а в действиях властей такого нет.

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Кулеба: Украина должна далее двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО
Кулеба: Украина должна далее двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил "Укринформу" в интервью, опубликованном 14 июня, что его беспокоит антизападная риторика в стране.

"Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики – это абсолютно не соответствует интересам украинского народа. Но никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или по вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет. Мы убеждены в том, что Украина должна далее двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", – сказал дипломат.

Он призвал "смотреть на дела", в том числе на то, что Украина становится партнером расширенных возможностей НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе.

В 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости", а в 2019 году закрепила в Конституции положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

Теги: Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, политика, Европа, дипломаты, сотрудничество, членство
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