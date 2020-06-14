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Кулеба хочет, чтобы дипломат и бизнесмен "говорили на одном языке"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что дипломату следует "наперед знать", куда звонить, если у бизнесмена возникнет заинтересованность в инвестициях.

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Кулеба считает, что в дипломатии дискредитировали термин "экономизация дипломатии"
Кулеба считает, что в дипломатии дискредитировали термин "экономизация дипломатии"
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Дипломаты и бизнесмены должны работать вместе. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил "Укринформу" в интервью, опубликованном 14 июня.

"В дипломатии одним из дискредитированных [слов] является термин "экономизация дипломатии"... Ключевое – чтобы дипломат и бизнесмен говорили на одном языке. Чтобы когда бизнесмен обращается к дипломату и говорит, что нужно в этой стране получить, условно, сертификат Е130, чтобы украинская продукция могла выйти на рынок этой страны, то дипломат должен понимать его с полуслова", – сказал министр.

Он отметил, что дипломату важно заранее знать, "кому ему звонить в Киев, с кем разговаривать", чтобы это не был "звонок в бездну".

"То есть первоочередной вопрос – наладить процессы таким образом, чтобы украинские компании видели, что их проблемы с выходом на внешние рынки решаются; чтобы иностранный инвестор был доволен тем, как государство Украина относится к его инвестициям уже с первых контактов с Украиной еще за границей, в лице украинского дипломата", – объяснил Кулеба.

В марте, занимая должность вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции, Кулеба заявлял, что Украине следует больше заниматься другими направлениями сотрудничества, помимо европейского. Приоритетным регионом для Украины он назвал Азию.

Теги: инвестиции, бизнес, Дмитрий Кулеба, дипломаты
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