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Кулеба о двойном гражданстве для украинцев: Мы должны найти сбалансированное решение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что введение института двойного гражданства помогло бы находящимся за рубежом украинцам не разрывать связь с родиной.

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Кулеба: Двойного гражданства не может быть с государством-агрессором
Кулеба: Двойного гражданства не может быть с государством-агрессором
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" назвал дискуссионным вопрос введения в стране института двойного гражданства.

"Что касается двойного гражданства, этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", – сказал дипломат.

Он отметил, что "миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу".

"При этом они хотят оставаться гражданами Украины. Миллионы из них помогали Украине в самые трудные для нее минуты", – объяснил Кулеба.

Он согласился с мнением, что двойное гражданство недопустимо для государственных служащих.

"Двойного гражданства не может быть с государством-агрессором. Есть оккупация, есть оккупант, который целенаправленно на оккупированных территориях нарушает международное право, потому что то, что они делают, запрещено международным правом. Это абсолютно другой юридический случай", – добавил дипломат.

Он подчеркнул при этом, что выражает свою личную позицию, а не представителя власти.

"Как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, для того, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной", – отметил Кулеба.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство".

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

Теги: Конституция, гражданство, Дмитрий Кулеба, украинцы, международное право
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