Кулеба инициировал превращение МИД Украины в первый полностью безбарьерный орган власти

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен упростить доступ к объектам ведомства людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал превращение МИД в первый полностью безбарьерный орган власти. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня министр и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве, который призван превратить Министерство иностранных дел в первый в Украине полностью безбарьерный орган государственной власти.

"Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций и других. Благодаря сотрудничеству с инициативой "Доступно.UA" мы обеспечим доступ к министерству не только людям с инвалидностью, но и представителям других маломобильных групп населения: лицам с маленькими детьми, пожилым людям, тем, кто получил временную травму, и другим. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную, развитую страну", – подчеркнул Кулеба.

Согласно меморандуму, "Доступно.UA" проведет аудит зданий МИД Украины в Киеве и прилегающих территорий по их доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

По результатам этого аудита ведомство получит рекомендации для повышения уровня безбарьерности объектов, находящихся в зданиях и на прилегающей территории, а также рекомендации для внутренних инструкций обращения с маломобильными людьми.

В МИД отметили, что планируют привлечь к сотрудничеству международных и национальных спонсоров для инвестирования во внедрение рекомендаций в полном объеме.