Украина и Венгрия впервые за семь лет проведут заседание комиссии по экономическому сотрудничеству

В четверг, 25 июня, в Киеве состоится заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, комиссия не собиралась почти семь лет.

Предполагалось, что заседание состоится в марте, однако оно было отложено из-за начала эпидемии коронавируса в Европе.

"Стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды", – добавили в МИД.

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