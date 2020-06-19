Венгрия открыла границу для пассажирских автобусов из Украины. Есть ограничения

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в Венгрию пропускают украинцев без карантина в случае въезда в 30-километровую зону на срок не более 24 часов или для транзитного проезда.

В Венгрии возобновили пропуск с Украиной через границу пассажирских автобусов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что граждане Венгрии пропускаются на въезд без необходимости проходить карантин. Граждане Украины допускаются в страну без карантина в случае въезда в 30-километровую зону на срок не более 24 часов или для транзитного проезда.

"На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", – говорится в сообщении.

Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда осуществляется круглосуточно при наличии у гражданина документа о постоянном месте жительства, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. Кроме того, въезжающие должны предоставить согласие на проверку на COVID-19 и не иметь признаков острого респираторного заболевания.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.