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ПРОИСШЕСТВИЯ

В полиции считают, что повредить мемориальный комплекс в Сваляве могла погода. Ранее Кулеба заявлял, что это провокация вандалов

В Закарпатской области повредили панно на территории мемориального комплекса в Сваляве, который посвящен жертвам сталинских репрессий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это вандализм, направленный на дестабилизацию ситуации в Закарпатье. Полиция считает, что виной всему погода.

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Полиция проверяет действительно ли мемориал осквернили вандалы
Полиция проверяет действительно ли мемориал осквернили вандалы
Фото: goloskarpat.info

Полиция Закарпатской области начала проверку из-за повреждения панно на территории мемориального комплекса в Сваляве. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе полиции.

"Происшествие было зарегистрировано и начата проверка. На место были направлены работники следственно-оперативной группы, которые при осмотре предварительно установили, что указанные повреждения, вероятно, были вызваны в результате неблагоприятных погодных условий", – отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что в случае подтверждения факта вандализма работники полиции приложат максимум усилий для установления правонарушителей.

Ранее этим же днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о вандализме на месте мемориального комплекса, посвященного жертвам сталинских репрессий.

"Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", – отметил он.

По словам секретаря совета Свалявского мемориального парка Дьордя Дупка, неизвестные сорвали и осквернили панно, которое содержит информацию на трех языках (украинском, венгерском и немецком). Он уточнил, что в материалах экспозиции подробно представлена трагедия Закарпатья, включая принудительное переселение венгерских и немецких мужчин в сталинские лагеря, совершенное НКВД осенью 1944 года на основании указа, изданного военным советом 4-го Украинского фронта.

Теги: Украина, Венгрия, полиция, вандализм, Дмитрий Кулеба, Закарпатская область
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