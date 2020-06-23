ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Герус пытается обнулить меморандум с "зелеными" из-за поднятия тарифов "Укрэнерго" – Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня планирует принять решение об увеличении с 1 августа тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза и на диспетчеризацию в четыре раза, сообщил нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко. Он заявил, что таким образом нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус придумал "хитрую многоходовочку", чтобы не допустить вступления в силу меморандума, который производители "зеленой" энергии подписали с правительством.

Кучеренко считает, что обнуление меморандума приведет к росту долгов перед "зелеными", которые сейчас уже составляют 14 млрд грн
Кучеренко считает, что обнуление меморандума приведет к росту долгов перед "зелеными", которые сейчас уже составляют 14 млрд грн
Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Председатель энергетического комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус добивается обнуления меморандума с производителями "зеленой" энергии из-за увеличения тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Об этом написал на своей странице в Facebook нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Он сообщил, что НКРЭКУ 24 июня планирует принять решение об увеличении с 1 августа тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза и на диспетчеризацию в четыре раза, что, по его мнению, направлено на обнуление подписанного представителями "зеленой" генерации и правительством меморандума о взаимопонимании, который предусматривает снижение "зеленых" тарифов и возобновление платежей производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

"Казалось бы, при чем здесь Герус? Есть основания полагать: это лежит в печально известной парадигме "п...здить зеленых". Две недели назад инвесторы в ВИЭ наконец подписали меморандум взаимопонимания с правительством, согласившись на снижение "зеленых" тарифов. На прошлой неделе в Раду подан законопроект, который должен имплементировать нормы меморандума в законодательство. Просто взять и заблокировать принятие законопроекта – не comme il faut, люди не поймут, что Герус имеет против снижения "зеленых" тарифов. Поэтому главный "симпатизирующий" ВИЭ придумал "хитрую многоходовочку": шаг первый – втолковать всем, что выполнение меморандума требует заоблачного повышения тарифов "Укрэнерго"; шаг второй – принять решение НКРЭКУ об увеличении тарифов "Укрэнерго"; шаг третий – с помощью дружественных организаций (например, ЗЗФ или НЗФ (Запорожский и Никольский заводы ферросплавов. – "ГОРДОН"), имеющих в этом большой опыт) заблокировать в суде повышение тарифов "Укрэнерго", – пояснил Кучеренко.

По его словам, обнуление меморандума приведет к росту долгов перед "зелеными", которые сейчас уже составляют 14 млрд грн, государство не сможет сэкономить благодаря снижению "зеленых" тарифов 9 млрд грн только в этом году и 60 млрд грн до 2030 года, а развитие "зеленой" энергетики остановится, зато возрастет энергозависимость Украины от России из-за возобновления импорта электроэнергии.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1954132574722301&id=100003767320921

10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в "зеленую" энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. Документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение "зеленых" тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы по "зеленой" электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около €2 млрд до 2030 года.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис: все государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние девять месяцев работы.

В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику, по словам врио министра энергетики Ольги Буславец, достигли 14 млрд грн.

3 июня СМИ опубликовали переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на "зеленых" инвесторов.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, Министерство энергетики, электроэнергия, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, Андрей Герус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Барселонская опера Liceu устроила концерт для 2292 растений
Барселонская опера Liceu устроила концерт для 2292 растений
Прыжки в высоту и спринтерский бег. 52-летний "танцующий миллионер" Вакки показал свою тренировку
Прыжки в высоту и спринтерский бег. 52-летний "танцующий миллионер" Вакки показал свою тренировку
  Бейонсе презентовала трек об уникальности афроамериканцев Black Parade
Бейонсе презентовала трек об уникальности афроамериканцев Black Parade
Vlad Darwin мечтает о собственном самолете
Vlad Darwin мечтает о собственном самолете
"Доця папин портрет!". Сумская показала архивные фото с мужем и младшей дочерью
"Доця – папин портрет!". Сумская показала архивные фото с мужем и младшей дочерью
Дочь Гейтса станцевала с 64-летним отцом для TikTok
Дочь Гейтса станцевала с 64-летним отцом для TikTok
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
  "Медиамир". В новом клипе Пенкина показали его двойника. Видео
"Медиамир". В новом клипе Пенкина показали его двойника. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS