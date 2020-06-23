Герус пытается обнулить меморандум с "зелеными" из-за поднятия тарифов "Укрэнерго" – Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня планирует принять решение об увеличении с 1 августа тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза и на диспетчеризацию в четыре раза, сообщил нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко. Он заявил, что таким образом нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус придумал "хитрую многоходовочку", чтобы не допустить вступления в силу меморандума, который производители "зеленой" энергии подписали с правительством.

Кучеренко считает, что обнуление меморандума приведет к росту долгов перед "зелеными", которые сейчас уже составляют 14 млрд грн Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Председатель энергетического комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус добивается обнуления меморандума с производителями "зеленой" энергии из-за увеличения тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Об этом написал на своей странице в Facebook нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Он сообщил, что НКРЭКУ 24 июня планирует принять решение об увеличении с 1 августа тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза и на диспетчеризацию в четыре раза, что, по его мнению, направлено на обнуление подписанного представителями "зеленой" генерации и правительством меморандума о взаимопонимании, который предусматривает снижение "зеленых" тарифов и возобновление платежей производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

"Казалось бы, при чем здесь Герус? Есть основания полагать: это лежит в печально известной парадигме "п...здить зеленых". Две недели назад инвесторы в ВИЭ наконец подписали меморандум взаимопонимания с правительством, согласившись на снижение "зеленых" тарифов. На прошлой неделе в Раду подан законопроект, который должен имплементировать нормы меморандума в законодательство. Просто взять и заблокировать принятие законопроекта – не comme il faut, люди не поймут, что Герус имеет против снижения "зеленых" тарифов. Поэтому главный "симпатизирующий" ВИЭ придумал "хитрую многоходовочку": шаг первый – втолковать всем, что выполнение меморандума требует заоблачного повышения тарифов "Укрэнерго"; шаг второй – принять решение НКРЭКУ об увеличении тарифов "Укрэнерго"; шаг третий – с помощью дружественных организаций (например, ЗЗФ или НЗФ (Запорожский и Никольский заводы ферросплавов. – "ГОРДОН"), имеющих в этом большой опыт) заблокировать в суде повышение тарифов "Укрэнерго", – пояснил Кучеренко.

По его словам, обнуление меморандума приведет к росту долгов перед "зелеными", которые сейчас уже составляют 14 млрд грн, государство не сможет сэкономить благодаря снижению "зеленых" тарифов 9 млрд грн только в этом году и 60 млрд грн до 2030 года, а развитие "зеленой" энергетики остановится, зато возрастет энергозависимость Украины от России из-за возобновления импорта электроэнергии.

10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в "зеленую" энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. Документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение "зеленых" тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы по "зеленой" электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около €2 млрд до 2030 года.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис: все государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние девять месяцев работы.

В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику, по словам врио министра энергетики Ольги Буславец, достигли 14 млрд грн.

3 июня СМИ опубликовали переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на "зеленых" инвесторов.