Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Для погашения долгов на рынке электроэнергии в Украине выпустят облигации внутреннего займа

Народные депутаты проголосовали за законопроект о мерах погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 июля 2019 года, в соответствии с законом "О рынке электрической энергии", стартовала новая модель энергорынка
1 июля 2019 года, в соответствии с законом "О рынке электрической энергии", стартовала новая модель энергорынка
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 17 июня приняла закон о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии, за законопроект №2386 проголосовали 243 народных депутата. Целью законопроекта является погашение дебиторской и кредиторской задолженности ГП "Энергорынок", отмечено в пояснительной записке.

Задолженность государственного предприятия, которое в старой модели рынка электроэнергии до 1 июля 2019 года выкупало всю производимую в Украине электроэнергию и продавало ее поставщикам и энергосбытовым компаниям для поставки конечным потребителям, планируется погасить путем увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

"Кредиторская задолженность "Энергоатома" по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. По данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генерирующей компанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

После увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана в соответствующем размере.

Списанию подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика, отмечает "Экономическая правда".

Проект закона предусматривает механизмы взаиморасчетов и уступки права требования.

"Согласно законопроекту, состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы. То есть никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства", – прокомментировал автор законодательной инициативы Юрий Камельчук из фракции "Слуга народа".

1 июля 2019 года, в соответствии с законом "О рынке электрической энергии", стартовала новая модель энергорынка, сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Цена электроэнергии для населения остается неизменной – в среднем 1,08 грн за киловатт, отметил он.

По словам директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, внутрисуточный рынок также работает бесперебойно, пишет УНИАН.

Реформа предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Теги: Верховная Рада, электроэнергия, Энергоатом, облигации, законопроект, Слуга народа, Энергорынок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS