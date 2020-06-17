Для погашения долгов на рынке электроэнергии в Украине выпустят облигации внутреннего займа

Верховная Рада 17 июня приняла закон о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии, за законопроект №2386 проголосовали 243 народных депутата. Целью законопроекта является погашение дебиторской и кредиторской задолженности ГП "Энергорынок", отмечено в пояснительной записке.

Задолженность государственного предприятия, которое в старой модели рынка электроэнергии до 1 июля 2019 года выкупало всю производимую в Украине электроэнергию и продавало ее поставщикам и энергосбытовым компаниям для поставки конечным потребителям, планируется погасить путем увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

"Кредиторская задолженность "Энергоатома" по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. По данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генерирующей компанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

После увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана в соответствующем размере.

Списанию подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика, отмечает "Экономическая правда".

Проект закона предусматривает механизмы взаиморасчетов и уступки права требования.

"Согласно законопроекту, состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы. То есть никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства", – прокомментировал автор законодательной инициативы Юрий Камельчук из фракции "Слуга народа".

1 июля 2019 года, в соответствии с законом "О рынке электрической энергии", стартовала новая модель энергорынка, сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Цена электроэнергии для населения остается неизменной – в среднем 1,08 грн за киловатт, отметил он.

По словам директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, внутрисуточный рынок также работает бесперебойно, пишет УНИАН.

Реформа предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.