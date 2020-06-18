Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование с европейскими подходами – советник министра энергетики

После введения в Румынии стимулирующего тарифа за семь лет удалось обновить треть электросетей, отметил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

Сергей Чех: Двойной ставки нет ни в одной стране мира, включая постсоветские. Почему? Потому что эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно Фото: mpe.kmu.gov.ua

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования "Расходы плюс", привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии. Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование на основе международного опыта. Об этом заявил в колонке для агентства "РБК-Украина" Сергей Чех – заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК, экс-заместитель министра угольной промышленности, внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности.

Эксперт утверждает, что международный опыт свидетельствует о том, что для увеличения инвестирования в электросети большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы). Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, использующий стимулирующую инвестиции модель "Регулируемая база активов" (RAB), а не принцип "Расходы плюс".

"Яркий пример эффективности – Румыния. После введения стимулирующего тарифа за семь лет там удалось обновить треть электросетей", – отмечает Чех.

По его мнению, правильный RAB-тариф имеет две определяющие черты: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов и должна отвечать экономически обоснованному уровню WACC – средневзвешенной стоимости капитала. Если ставка возврата инвестиций будет ниже WACC или даже ставки банковского депозита, для инвестора не будет смысла вкладывать средства в бизнес операторов систем распределения и нести риски.

"Двойной ставки нет ни в одной стране мира, включая постсоветские. Почему? Потому что эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно. Каждый новый винтик трансформатора превращает старый трансформатор в новый. А каждый новый прибор, установленный до момента перехода на RAB, будет считаться старым безотносительно того, установили его в 1970 году или 2020-м", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что внедрение правильного RAB-тарифа – это не только способ спасения электросетей, но и шаг для развития экономики и инвестиционной привлекательности. По мнению эксперта, изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.

"В мире уже давно известно, что RAB-тарифы – это разумные цены и высокое качество услуг. Правильный RAB-тариф способен не только улучшить качество электроснабжения, но и в перспективе снизить цену на электроэнергию для потребителей за счет модернизации сетей и снижения потерь", – убежден Сергей Чех.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.