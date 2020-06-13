Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Буславец сообщила, что Кабмин подготовил законопроект о сокращении "зеленых" тарифов

Законопроект основан на положениях подписанного 10 июня меморандума с представителями рынка "зеленой" энергетики, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ольга Буславец: Будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул
Ольга Буславец: Будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул
Фото: Прес-служба Укргідроенерго / Facebook

Правительство Украины намерено зарегистрировать в Раде законопроект о сокращении "зеленых" тарифов, об этом заявила 12 июня на брифинге врио министра энергетики Ольга Буславец, пишет "Обозреватель".

"Сегодня будем пытаться внести в Верховную Раду законопроект как правительственный и будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул, и чтобы мы могли уже в ближайшее время его выполнять и обеспечить стабильность работы и отрасли, и рынка", – сказала Буславец.

Она сообщила, что правительство на внеочередном заседании 12 июня утвердило законопроект, который имплементирует обязательства государства и инвесторов в возобновляемую энергетику Украины. Буславец выразила надежду, что к меморандуму присоединятся и другие ассоциации и инвесторы, "которые разделяют его философию".

29 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа. 10 июня он заявил, что проект меморандума готов.

Иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ, писал "Обозреватель".

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование "зеленых" проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством, сообщил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

3 июня СМИ опубликовали переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на "зеленых" инвесторов.

Теги: энергетика, законопроект, Ольга Буславец, зеленая энергетика, зеленый тариф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS