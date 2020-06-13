Буславец сообщила, что Кабмин подготовил законопроект о сокращении "зеленых" тарифов

Законопроект основан на положениях подписанного 10 июня меморандума с представителями рынка "зеленой" энергетики, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец.

Ольга Буславец: Будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул Фото: Прес-служба Укргідроенерго / Facebook

Правительство Украины намерено зарегистрировать в Раде законопроект о сокращении "зеленых" тарифов, об этом заявила 12 июня на брифинге врио министра энергетики Ольга Буславец, пишет "Обозреватель".

"Сегодня будем пытаться внести в Верховную Раду законопроект как правительственный и будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул, и чтобы мы могли уже в ближайшее время его выполнять и обеспечить стабильность работы и отрасли, и рынка", – сказала Буславец.

Она сообщила, что правительство на внеочередном заседании 12 июня утвердило законопроект, который имплементирует обязательства государства и инвесторов в возобновляемую энергетику Украины. Буславец выразила надежду, что к меморандуму присоединятся и другие ассоциации и инвесторы, "которые разделяют его философию".

29 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа. 10 июня он заявил, что проект меморандума готов.

Иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ, писал "Обозреватель".

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование "зеленых" проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством, сообщил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

3 июня СМИ опубликовали переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на "зеленых" инвесторов.