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Влияние RAB-тарифа на стоимость продуктов составит 3–4 копейки – СМИ

Агентство "РБК-Украина" отмечает, что мнение о росте тарифов и стоимости продуктов после введения RAB-регулирования в области распределения электроэнергии является манипуляцией.

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Агентство "РБК-Украина" посчитало, на сколько подорожают продукты в случае введения RAB-регулирования в сфере распределения электроэнергии
Агентство "РБК-Украина" посчитало, на сколько подорожают продукты в случае введения RAB-регулирования в сфере распределения электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Переход на стимулирующее регулирование в области распределения электроэнергии (так называемые RAB-тарифы) повлечет увеличение стоимости продуктов на 3–4 копейки. Об этом пишет "РБК-Украина".

"Мнение о том, что RAB-регулирование приведет к росту тарифов и цен на товары, озвучивают и сейчас. Это попытка манипуляции. В среднем по Украине тариф за распределение электроэнергии составляет 20% от тарифа за электроэнергию. Если компании-операторы перейдут на RAB-регулирование, то розничный тариф вырастет на 10–12%. Стоимость услуг по распределению электроэнергии в структуре себестоимости товаров потребительской корзины – от 0,4 до 3,3%. Что это значит, легко понять на примере хлеба. В среднем буханка стоит 16,84 грн. Доля затрат на электроэнергию в себестоимости – 2.3% (39 копеек). Рост розничного тарифа – 10% от этих 39 копеек. То есть всего 4 копейки", – говорится в материале.

Инфографика: rbc.ua
Инфографика: rbc.ua

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Теги: Украина, энергетика, продукты, тарифы, НКРЭКУ
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