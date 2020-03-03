Украине стоит изучить опыт внедрения RAB-тарифов в Великобритании – британский эксперт

Благодаря RAB-тарифу компании в Лондоне смогли обновить очень старые трубы, которые использовались с ХІХ века, рассказал британский эксперт в сфере экономики и энергетики Ник Батлер.

В Украине в ближайшие годы необходимо модернизировать электросети, так как страну ждет рост потребления электроэнергии, и поэтому нужно внедрять стимулирующее тарифообразование. Об этом заявил на международном форуме Ukrainian Energy Forum британский эксперт в сфере экономики и энергетики Ник Батлер, пишет Delo.ua.

"Очень важно, чтобы Украина сделала все, чтобы привлекать инвестиции в поставку электроэнергии и в инфраструктуру", – отметил он.

Батлер рассказал, что в Великобритании RAB-тарифы используются и для распределения электроэнергии, и для системы водоснабжения.

"Это позволило компаниям инвестировать, ведь требуются крупномасштабные первоначальные капиталовложения", – объяснил эксперт.

По его оценке, внедрение стимулирующего тарифообразования сделало системы более безопасными и потребители платят за реальное улучшение и отсутствие аварий.

"Представителям украинского бизнеса, правительства и национального регулятора было бы полезно изучить опыт Великобритании, приехать и посмотреть, как это было сделано, и объяснить потребителям в Украине, как работает RAB и какие выгоды из него можно извлечь. Я бы хотел, чтобы вы приехали и спросили людей в Великобритании. Я думаю, что они дадут вам очень положительный отзыв. RAB-тариф сработал хорошо и преобразовал систему в Лондоне. Он помог трансформировать водоснабжение, компании смогли обновить очень старые трубы, которые использовались с ХІХ века", – рассказал Батлер.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%. Об этом в 2017 году заявлял в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.