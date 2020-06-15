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Кропачев заявил, что Герус предлагал ему работать на Коломойского в схемах "Центрэнерго"

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах бизнесмена Игоря Коломойского и его структур.

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Виталий Кропачев: Когда Герус приехал ко мне с предложениями о работе "Центрэнерго" от "понятного менеджмента понятной бизнес-группы", я ответил: "Ребята, этого не будет"
Виталий Кропачев: Когда Герус приехал ко мне с предложениями о работе "Центрэнерго" от "понятного менеджмента понятной бизнес-группы", я ответил: "Ребята, этого не будет"
Фото: oligarh.media

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предлагал бизнесмену Виталию Кропачеву работать в схемах Игоря Коломойского на госкомпании "Центрэнерго". Об этом заявил сам владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев в интервью "Олигарх. Медиа", опубликованном 15 июня.

"Когда Герус приехал ко мне с предложениями о работе "Центрэнерго" от "понятного менеджмента понятной бизнес-группы", я ответил: "Ребята, этого не будет", – сказал Кропачев.

По его словам, Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его бизнес-структур.

"Герус суетится, что-то декларирует, создает массу информационного контента, но фактически он трудится не для государства. По крайней мере, не для Украины. Помните фильм "Труффальдино из Бергамо", где [актер Константин] Райкин играл слугу двух господ? Так же и Герус. Он "понятный менеджмент" определенных бизнес-структур и ему надо быть в пуле президента", – заявил бизнесмен.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 мая сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике. "Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании НЭК Александра Притыки", – перечислил он.

12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также врио министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной  Герусом. 

Теги: коррупция, уголь, энергетика, Игорь Коломойский, электроэнергия, Андрей Герус, Виталий Кропачев
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