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"Надо что-то сделать с тарифами". Зеленский рассказал, что Коломойский иногда пишет ему смс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бизнесмена Игоря Коломойского "человеком холерического склада" и рассказал, что иногда с ним общается.

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В сентябре 2019 года Зеленский (слева) и Коломойский (в центре) провели встречу, о чем Офис президента сообщил официально
В сентябре 2019 года Зеленский (слева) и Коломойский (в центре) провели встречу, о чем Офис президента сообщил официально
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, рассказал, что иногда общается с бизнесменом, своим бывшим бизнес-партнером Игорем Коломойским. 

"Иногда бывает. Он мне может написать смс-ку: "Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "Надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, с другим, с третьим. Он человек холерического склада. У него свои мысли. Такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20–30 лет – я не знаю, сколько – в бизнесе. А у нас бизнес и политика  это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – сказал Зеленский. 

Журналист уточнил, какие между Зеленским и Коломойским сложились отношения после принятия закона, запрещающего возврат бизнесмену "ПриватБанка".

"Ну какие? Ты же сам понимаешь, какие! Слушай, они защищаются. Они работали, чтобы этот закон не был принят. Я знаю точно, что его группа, я имею в виду группу "Приват", действительно считает, что это неправильный закон", – сказал глава государства. 

Он опроверг информацию, что в парламентской фракции "Слуга народа" есть "группа Коломойского". 

"Нет. Есть депутаты, которые с ним в хороших отношениях. Я знаю этих людей... Ну вот Саня Дубинский... Он с канала "1+1", у них давние отношения, и это понятно (Дубинский до избрания в парламент был ведущим программы "Гроші", которая выходит на принадлежащем Коломойскому канале "1+1". "ГОРДОН"). Есть вещи, мне кажется, которые они делают очень неправильно", – считает Зеленский. 

Президент прямо не ответил на вопрос, считает ли существование такой группы во фракции "Слуга народа" угрозой. 

"Угроза только одна  когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии "Слуга народа". И это очень неправильно. Это самое главное. Есть ли в этом угроза? Думаю, что риск есть", – сказал Зеленский. 

До победы на президентских выборах Зеленский работал в студии "Квартал 95", чьи программы выходили на "1+1" Коломойского. О выдвижении на пост президента Зеленский также объявил на "плюсах": для этого телеканал сдвинул новогоднее поздравление тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. 

В ноябре 2018 года Коломойский заявлял, что он не влияет на деятельность Зеленского. В декабре 2018 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Зеленский говорил, что с Коломойским у него были исключительно бизнес-отношения. "Ну как он может мною управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал", – сказал тогда Зеленский

В сентябре 2019 года Зеленский и Коломойский провели встречу, о чем Офис президента официально сообщил. Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу. 

Теги: бизнес, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Слуга народа
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