Коломойский и Медведчук являются партнерами в четырех отраслях – "Схемы"

После обнародования декларации нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука стало известно, что его семья вошла в число акционеров группы "1+1 медиа", конечным бенефициаром которой является бизнесмен Игорь Коломойский. Проект "Схемы" выяснил, что партнерство Медведчука и Коломойского не ограничивается сферой СМИ.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной Рады, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук имеет тесные связи в медиа, энергетике, металлургии и нефтегазовом бизнесе с предпринимателем из Днепра Игорем Коломойским. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместного проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"). которое опубликовано 11 июня.

Из декларации Медведчука стало известно, что его жена Оксана Марченко стала совладельцем телеканалов группы "1+1 медиа", конечным бенефициаром которой является Коломойский. Адвокат нардепа уточнил, что Марченко принадлежит 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала ТЕТ.

Выяснилось, что фирмы жены Медведчука, зарегистрированные за рубежом, владеют долями и в других украинских компаниях, часть которых принадлежит Коломойскому, пишут журналисты "Схем".

Энергетика

Семья Медведчука – совладельцы "Прикарпатьеоблэнерго". Политик задекларировал, что конечным бенефициаром пяти кипрских фирм, которым принадлежит 88% акций предприятия, является его жена Оксана Марченко. Следовательно, семья владеет не менее чем 44% облэнерго. На эти же кипрские фирмы записано 89% акций "Львовоблэнерго", значит, по тем же расчетам доля семьи народного депутата может составлять до 44,5% энергокомпании.

Эти облэнерго традиционно входили в сферу интересов условной группы "Приват" Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, они владеют миноритарным пакетом.

Контрольный пакет акций ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60,2%) принадлежит государству. Более 35% акций записаны на три кипрские фирмы. Медведчук задекларировал, что его жена является владелицей двух из них (Kerelio Commercial и Lex Perfecta). Это указывает на то, что семья могла сконцентрировать около 12% акций этого облэнерго.

Другую фирму, владеющую миноритарным пакетом акций облэнерго, Bikontia Enteprises, связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Коломойским.

Металлургия

Медведчук внес в декларацию три фирмы из структуры запорожского завода "Днепроспецсталь", они суммарно держат 34,2% акций предприятия. Но хоть он и указывает Марченко бенефициаром всех трех фирм, но не указывает – полностью или частично она их контролирует. "Схемы" изучили структуру собственности этих офшорных компаний и подсчитали, что Марченко в сумме может владеть 17% акций "Днепроспецстали".

Из открытых источников следует, что контроль над заводом принадлежал бизнес-группе "Приват" и российской VS Energy экс-депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Александра Бабакова.

Также исторически структуры Коломойского входили и входят в состав собственников "Запорожского завода ферросплавов". Изучение декларации Медведчука позволило выяснить, что сегодня четыре из пяти фирм, контролирующих ЗЗФ, полностью либо частично принадлежат его семье. Офшорные компании с Британских Виргинских островов совокупно владеют 41% акций предприятия, и если они на 100% контролируются Марченко, то именно такова доля семьи политика.

Логистика нефтепродуктов

В Одессе расположен крупный логистический комплекс, специализирующийся на перевалке нефти и сжиженного газа. Его представляют четыре компании: "Синтез Ойл", "Эксимнефтепродукт", "Одеснефтепродукт" и "Укрлоудсистем", которые оперируют причалами в Одесском порту, разгружают и загружают суда, обладают мощностями для транспортировки и резервуарами для хранения нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Владельцами всех этих предприятий являются кипрские фирмы, в каждой из них имеет свою долю семья Медведчука. По данным кипрского реестра юридических лиц, собственником 10% акций каждой из них является кипрская Tominersa Investments Ltd, которую задекларировал сам Медведчук. Таким образом, суммарная доля семьи народного депутата в компаниях Одесского перевалочного комплекса составляет около 10%.

"Схемы" обратили внимание, что именно на компанию "Синтез Ойл" был зарегистрирован Volkswagen Multivan – автомобиль с охраной, который сопровождал Владимира Зеленского во время президентской кампании в 2019 году.