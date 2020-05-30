В декларации Медведчука обнаружили фрагмент первой в истории печатной книги. Ученые просят предоставить им хотя бы фото

Руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Гутенберга в Майнце Штефан Фюссель выразил надежду, что депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук обнародует информацию о своем фрагменте Библии Гутенберга и предоставит фото международным исследователям.

В декларации депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука оказался фрагмент Библии Гутенберга от 1455 года, которая является первой в истории человечества печатной книгой. Об этом 29 мая сообщает "Німецька хвиля".

Почти все Библии Гутенберга сегодня находятся в ведущих библиотеках мира, таких как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Геттингена.

Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии за несколько десятков миллионов долларов. Два экземпляра первой в истории печатной книги несколько лет назад нашлись в Москве, куда они были вывезены из Лейпцига после Второй мировой войны вместе с 3 тыс. других немецких старопечатных книг, отмечает "Німецька хвиля".

Руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Гутенберга в Майнце Штефан Фюссель в комментарии журналистам выразил надежду, что Медведчук обнародует информацию о своем фрагменте Библии Гутенберга и предоставит фото международным исследователям, чтобы они могли идентифицировать, к какой именно книге принадлежит этот фрагмент, ведь каждая такая книга уникальна. После выхода из типографии ее украшали в специализированных мастерских цветными рисунками, гербами или инициалами.

Ученым известны только 15 отдельных фрагментов Библии Гутенберга по всему миру. Часть из них находится в библиотеках, часть – в частных коллекциях. Исследователи не имеют понятия, какой именно фрагмент может быть у Медведчука.

Иоганн Гутенберг – немецкий первопечатник, первый типограф Европы. Его главная работа, Библия Гутенберга (также известная как Библия из 42 строк), была первой печатной версией Библии и получила признание за ее высокое эстетическое и техническое качество.