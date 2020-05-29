Высший антикоррупционный суд назначил залог для экс-нардепа Белоцерковца

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил залог в качестве меры пресечения для подозреваемого в недостоверном декларировании бывшего народного депутата от "Солидарности" и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца.
Об этом 29 мая проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Решение было принято на подготовительном заседании суда по делу Белоцерковца, отметили в антикоррупционном ведомстве.
"Бывший нардеп не внес в декларации за 2016–2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов семьи... На заседании коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП по применению к обвиняемому меры пресечения в виде залога в сумме 31,5 тыс. грн", – говорится в сообщении САП.
Рассмотрение дела Белоцерковца по существу назначено на 5 июня.
Расследование в отношении Белоцерковца детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ведут с марта 2017 года.
В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили экс-нардепу о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (внесение недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления).
25 ноября 2019 года НАБУ завершило расследование в отношении Белоцерковца.
5 февраля 2020 года Специализированная антикоррупционаня прокуратура передала дело в суд.