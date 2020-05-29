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Высший антикоррупционный суд назначил залог для экс-нардепа Белоцерковца

В качестве меры пресечения подозреваемому в недостоверном декларировании экс-нардепу от "Солидарности" Дмитрию Белоцерковцу суд назначил залог в размере 31,5 тыс. грн.

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Расследование в отношении Белоцерковца детективы НАБУ ведут с марта 2017 года
Расследование в отношении Белоцерковца детективы НАБУ ведут с марта 2017 года
Фото: Дмитро Білоцерковець / Facebook

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил залог в качестве меры пресечения для подозреваемого в недостоверном декларировании бывшего народного депутата от "Солидарности" и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца.

Об этом 29 мая проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Решение было принято на подготовительном заседании суда по делу Белоцерковца, отметили в антикоррупционном ведомстве.

"Бывший нардеп не внес в декларации за 2016–2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов семьи... На заседании коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП по применению к обвиняемому меры пресечения в виде залога в сумме 31,5 тыс. грн", – говорится в сообщении САП.

Рассмотрение дела Белоцерковца по существу назначено на 5 июня.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2366844026752100

Расследование в отношении Белоцерковца детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ведут с марта 2017 года.

В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили экс-нардепу о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (внесение недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления).

25 ноября 2019 года НАБУ завершило расследование в отношении Белоцерковца.

5 февраля 2020 года Специализированная антикоррупционаня прокуратура передала дело в суд.

Теги: недвижимость, декларация, Дмитрий Белоцерковец, советник, САП, декларирование, суд, ВАКС
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