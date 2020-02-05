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Дело о декларировании недостоверной информации экс-нардепом Белоцерковцем направлено в суд – САП

Экс-нардеп Украины VIII созыва Дмитрий Белоцерковец не внес в декларации за 2016-й и 2017 год недвижимость стоимостью 3,8 млн грн, отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Материалы дела направили в суд.

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Белоцерковец был нардепом до августа 2019 года
Белоцерковец был нардепом до августа 2019 года
Фото: Dmitriy Belotserkovets / Facebook

В Высший антикоррупционный суд Украины направлены материалы о декларировании недостоверной информации бывшим народным депутатом от Блока Петра Порошенко, советником мэра Киева Дмитрием Белоцерковцем.

Об этом 5 февраля проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Прокурорами САП и детективами НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. – "ГОРДОН") завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, обвиняемого в предоставлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства", – сказано в сообщении.

В САП не назвали фамилию экс-нардепа, но фабула совпадает с делом Белоцерковца.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2136523649784140

По данным следствия, бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016-й и 2017 год, не задекларировал пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащего на праве собственности его близкому родственнику.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ ведут с марта 2017 года.

В НАБУ в мае 2018 года сообщили, что мать Белоцерковца в 2016 году приобрела в собственность по договору дарения часть домовладения рыночной стоимостью 3 226 430 грн. Также в 2016 году она купила земельный участок. По мнению детективов НАБУ, экс-депутат и члены его семьи пользуются этой недвижимостью, но он не задекларировал соответствующее право. Антикоррупционное бюро Украины считает, что это может свидетельствовать о фактах незаконного обогащения.

В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Белоцерковцу по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (внесение недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Белоцерковец был нардепом с марта 2016 года по август 2019-го.

Сам Белоцерковец заявлял, что уголовное производство в отношении него является политически мотивированным, и предположил, что оно выступает элементом давления на мэра Киева Виталия Кличко.

Теги: недвижимость, народные депутаты, декларация, Дмитрий Белоцерковец, НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд Украины, суд
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