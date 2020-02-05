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Белоцерковец: НАБУ потратило 3 млн грн на охоту за памперсами моего сына

Экс-депутат Верховной Рады от партии "Солидарность" Дмитрий Белоцерковец назвал расследование относительно недекларирования им имущества "абсурдным и мотивированным преследованием".

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Белоцерковец заявил, что НАБУ потратило 3 млн грн, чтобы доказать, что он коррупционер
Белоцерковец заявил, что НАБУ потратило 3 млн грн, чтобы доказать, что он коррупционер
Фото: Дмитро Білоцерковець / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины потратило около 3 млн грн, расследуя возможную коррупцию экс-нардепа от партии "Солидарность" и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца. Об этом Белоцерковец написал 5 февраля в Facebook.

Речь идет о невнесении в декларацию домовладения, которое принадлежит матери Белоцерковца. По версии следствия, семья экс-депутата регулярно им пользовалась.

Сам экс-депутат заявил, что его жена с сыном действительно периодически находились в доме его матери, так как ребенка оставляли под присмотром бабушки. Белоцерковец добавил, что отправлял в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции письмо с вопросом, необходимо ли декларировать имущество матери, и там ему ответили, что такой необходимости нет.

Он добавил, что основным доказательством НАБУ того, что его семья пользовалась данным домом, является адрес доставки памперсов.

"На это абсурдное и политически мотивированное преследование меня НАБУ, по нашим подсчетам, было потрачено около 3 млн грн налогоплательщиков. 3 млн потратили граждане Украины на то, чтобы детективы ведомства, созданного для борьбы с топ-коррупцией, охотились за памперсами", — отметил Белоцерковец.

https://www.facebook.com/dbelotserkovets/posts/2924475817619391

В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Белоцерковцу по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (внесение недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления).

25 ноября 2019 года НАБУ завершило расследование в отношении Белоцерковца.

5 февраля 2020 года дело Специализованная антикоррупционаня прокуратура передала дело в суд.

Теги: коррупция, декларация, Дмитрий Белоцерковец, НАБУ, электронное декларирование
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