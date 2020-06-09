Коломойский поставлял уголь на "Центрэнерго" от компаний олигарха, близкого к "ДНР" – СМИ

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

Компании Игоря Коломойского поставляли на госпредприятие "Центрэнерго" уголь, который продавал близкий к "ДНР" олигарх, заявили в своем расследовании журналисты проекта Bihus.info.

В своем материале они отмечают, что среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса.

"Фирма "Россуглемет" продавала компании "Синтез ойл" из группы Коломойского антрацитовый уголь. Именно антрацит добывают на оккупированной территории Донбасса. Фирма входит в бизнес-группу россиянина Руслана Ростовцева. Он контролирует несколько шахт в РФ, но в Forbes попал не из-за этого. Американская редакция написала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля с Донбасса. Проще говоря, вывозит с неподконтрольной территории и продает как российский", – сообщается в расследовании.

По их информации, фирме "Синтез ойл" с орбиты Коломойского компания Ростовцева продавала уголь марки Г. А сам Ростовцев является сторонником сепаратистов и даже получил благодарность от так называемого "МИД ДНР" за действия по улучшению их имиджа за рубежом.

По данным журналистов, также в собственности "Синтез Ойл" находится автомобиль, который использовался в сопровождении Владимира Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты, а Коломойский с партнерами – "его группой поддержки".

По данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и "UA:Перший"), компании, связанные с Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго". Фонд госимущества подтвердил 4 млрд дебиторской задолженности "Центрэнерго", об этом глава ФГИ Дмитрий Сенниченко написал в колонке для "Экономической правды" 3 июня.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".



В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.



По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.



В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия ПАО "Центрэнерго", которое начало покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.