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Долги украинцев за коммунальные услуги достигли 63 млрд грн – замминистра

По состоянию на 1 мая 2020 года общий размер задолженности граждан Украины за коммунальные услуги превысил 63 миллиарда гривен.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская в интервью "Урядовому кур'єру". По ее данным, 25,5 млрд грн украинцы задолжали за газ, 20 млрд грн – за отопление, около 6 млрд грн – за электроэнергию. Долги за холодную воду и содержание домов и придомовых территорий составляют по 5 млрд грн, за вывоз мусора – около 1 млрд.

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