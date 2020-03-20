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ДЕНЬГИ

Министр соцполитики сообщила, что в апреле дополнительно по тысяче гривен получат те пенсионеры, чья пенсия меньше 5 тыс. грн

С 1 мая в Украине будут проиндексированы все пенсии, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Лазебная: Наша главная задача сделать материально обеспеченными людей, которым мы сегодня советуем изолироваться, беречься, сидеть дома
Лазебная: Наша главная задача – сделать материально обеспеченными людей, которым мы сегодня советуем изолироваться, беречься, сидеть дома
Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

В апреле отдельные категории пенсионеров получат единовременную выплату в размере 1 тыс. грн. Об этом вечером 19 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"С 1 апреля мы планируем выдать единовременное пособие по одной тысяче гривен тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает пяти тысяч гривен. Кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, социальные пенсионеры. Мы также их добавляем в эту категорию и они также получат по тысяче гривен", – отметила министр. 

Лазебная добавила, что с 1 мая будут проиндексированы все пенсии.

"Наша главная задача – сделать материально обеспеченными людей, которым мы сегодня советуем изолироваться, беречься, сидеть дома. У нас есть социальные работники, в Украине их 40 тыс. Они мобилизованы, инструктированы, они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы, они готовы помогать оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы эту систему контролируем", – добавила Лазебная. 

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/202684727672787/

План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля. Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.

6 марта новый министр соцполитики Лазебная сказала, что пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11%.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым категориям пенсионеров.

Теги: пенсии, продукты, жилищно-коммунальные услуги, карантин, инвалидность, дети, пенсионеры, выплаты, Марина Лазебная
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