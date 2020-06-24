Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света, необходимо перейти на RAB-тарифообразование по европейскому примеру – эксперт

Проблема низкого качества электроснабжения в Украине – в значительной нехватке инвестиций, изменить ситуацию может европейский подход к тарифообразованию, считает координатор комитета по энергетике Европейской бизнес-ассоциации Евгений Скульський.

Показатель неплановых отключений света в Европе составляет 107 минут в год, в Украине же абоненты находятся без света в среднем 700 минут в год Фото: depositphotos.com

Если не использовать европейский опыт обновления электросетей, в Украине проблемы с электроснабжением вырастут до критического уровня, заявил в колонке для издания НВ координатор комитета по энергетике Европейской бизнес-ассоциации Евгений Скульський.

По его словам, по всем данным качества распределения электроэнергии Украина – в аутсайдерах среди всех европейских стран. По данным исследования госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза", показатель неплановых отключений света (SAIDI) в Европе составляет 107 минут в год, в Украине же абоненты находятся без света в среднем 700 минут в год.

"Если ничего не изменить, цифра может превысить 900 минут, что грозит общей нестабильностью системы и авариями, ведь электрические сети находятся в изношенном состоянии и нуждаются в капитальных инвестициях", – отмечает Скульский.

Проблема такого низкого качества электроснабжения – в значительной нехватке инвестиций, считает он.

"Размер капитальных инвестиций в 1 км в Украине на уровне 200–250 долларов. Для понимания, в Литве инвестируют в шесть раз больше – 1500 $/км, во Франции – 2700 $/км", – написал эксперт.

Он отметил, что потребность украинских сетей в инвестициях оценивается в $12,5 млрд.

Регулятор предлагает перейти на стимулирующее регулирование по методологии, которая предусматривает разделение баз активов операторов системы распределения и начисления ставок доходности на уровне 1% на старую базу и 15% на новую базу. Эксперт подверг сомнению такой подход, поскольку убежден, что это приведет к тому, что инвестиции в сети не вырастут до необходимого уровня.

"Регулятор пытается в рамках реформирования оставить все ту же модель и те же инвестиции в отрасль, что сейчас", – заявил Скульский.

Для урегулирования ситуации и увеличения объема инвестированных средств он предлагает перейти на модель стимулирующего тарифного регулирования по европейскому примеру: начислять единую ставку доходности на уровне WACC (средневзвешенной стоимости капитала) на все активы операторов системы распределения. Такая система предусматривает расчет тарифа на базе прозрачной экономической логики, установление его на заранее известный период в несколько лет, также она предусматривает поощрение за соблюдение заранее известных плановых показателей и санкции за их нарушение.

По мнению Скульского, при использовании этой модели необходимого размера инвестиций можно достичь, системно вкладывая деньги в сети в течение 10 лет.

"С учетом инфляции и временного промежутка в 10 лет стоимость электроэнергии может незначительно расти, однако, стоит заметить, что подорожание будет очень плавным и малоощутимым для населения. К тому же, рост тарифа прямо коснется населения только если Кабмин отменит компенсаторный механизм PSO", – уверен эксперт.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн заявил в комментарии, что Украине категорически необходимо уже сегодня вводить тарифообразование, которое позволит модернизировать энергосети в соответствии со стандартами XXI века – Smart Grid сети, писало Delo.ua.