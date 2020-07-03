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Эксперт о предложенном НКРЭКУ подходе к тарифам: Я бы назвал это симуляцией, а не стимуляцией

При обсуждении RAB-тарифа Нацкомиссия по энергетике предложила систему, при которой к 2030 году компании смогут выделить для реинвестирования только 30% от необходимого, заявил старший научный сотрудник Института Кеннана (США), эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

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Андриан Прокип: В предложенном в 2017 году подходе регулятора используется одинаковая норма прибыли для существующих и новых активов, и она должна составлять 12,5%
Андриан Прокип: В предложенном в 2017 году подходе регулятора используется одинаковая норма прибыли для существующих и новых активов, и она должна составлять 12,5%
Фото: Andrian Prokip / Facebook

Украине нужно изменить подход к ценообразованию на электроэнергию и внедрить RAB-тариф, заявил старший научный сотрудник Института Кеннана (США), эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип во время выступления на международном вебинаре "Обеспечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее". Организатором дискуссии выступил Центр отношений США – Украина (CUSUR). Трансляция велась на Facebook-странице CUSUR. 

По его данным, в Украине самые высокие в Европе показатели отсутствия электричества в течение года. 

"В Украине это почти 700 минут, в Румынии – 306, а в Германии – 12. Это из-за устаревшей сети, уровень износа которой составляет около 60–70%", – сообщил эксперт.

Это связано с недоинвестированием в сети, отметил Прокип: в Украине ежегодные инвестиции составляют $200–250 на километр электросетей, в Румынии – $1 тыс., в Польше – $1,3 тыс., в Германии – $1,6 тыс., в Великобритании – $6 тыс. 

"В предложенном в 2017 году подходе регулятора используется одинаковая норма прибыли для существующих и новых активов, и она должна составлять 12,5%. Но в тот момент, когда началось обсуждение, эксперты и лидеры мнений начали говорить, что этот подход повлияет на цены для потребителей. Это остановило принятие такого подхода", – рассказал эксперт. 

Сейчас при обсуждении RAB-тарифа НКРЭКУ предложила другую систему – 1% от нормы прибыли, и 15% на новые активы, но Прокип убежден, что эта схема не обеспечит необходимый масштаб инвестиций: к 2030 году с такими нормами окупаемости компании смогут выделить для реинвестирования только 30% от необходимого.

"Я бы назвал это симуляцией, а не стимуляцией. При введении RAB норма доходности составляет 1% актива. Все существующие активы сети будут считаться старыми. Только если компания инвестирует в новые объекты, эти объекты будут считаться новыми, и только для этих объектов будет использоваться норма прибыли 15%", – отмечает Прокип.

Он считает, что норма прибыли должна быть близка к стоимости капитала, так как зарубежные компании принимают решения об инвестициях, сравнивая стоимость кредитов и варианты реинвестирования денег в другие варианты.

https://www.facebook.com/110240107413350/videos/694078154502971/

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

5 июня в колонке для издания Mind партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине Артур Огаджанян отметил, что при переходе на RAB-тариф экономически обоснованной методологией будет применение ставки возврата инвестиций в сети на уровне средневзвешенной стоимости капитала WACC на все активы компаний – собственниц сетей.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

От состояния электрических сетей в Украине зависит не только надежность электроснабжения для потребителей, но и национальная безопасность, так как состояние сетей влияет на развитие промышленности, заявил президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт.

Теги: промышленность, цены, электричество, электроэнергия, электроснабжение, НКРЭКУ, инфраструктура, Андриан Прокип, RAB-тариф
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